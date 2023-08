Lkw reißt sich Tank an Kanaldeckel auf: Über 500 Liter Diesel ausgelaufen

BAD KREUZNACH. Bei einem Unfall sind aus dem Tank eines Lastwagens etwa 550 Liter Diesel ausgelaufen und teils in den Fluss Nahe gelangt.

Der Lkw-Fahrer habe am Morgen einen Kanaldeckel überfahren, der dabei nach oben geschlagen sei und den Tank beschädigt habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Kraftstoff habe sich auf einer Länge von rund 100 Metern und einer Breite von etwa drei Metern auf Fahrbahn und Gehweg verteilt.

Feuerwehr und Bauhof hätten trotz Sofortmaßnahmen nicht verhindern können, dass Diesel in die Nahe geflossen und an Gehwegsteinen in das darunterliegende Filtermaterial versickert sei. Die Fahrbahn sei für rund zwei Stunden gesperrt worden, die Schadenhöhe wurde auf bis zu 90 000 Euro geschätzt.