Zweites Heimspiel für Eintracht Trier in Folge: Der Vorbericht zum Mechtersheim-Spiel

TRIER. Eintracht Trier empfängt am Samstagnachmittag die TuS Mechtersheim. Anstoß am 6. Spieltag ist um 14.00 Uhr im Moselstadion.

Fans, die nicht vor Ort sind, können das Spiel auch ab 13:50 Uhr im kostenfreien SVE-TV Livestream bei YouTube und per Tor-Ticker in der Facebook und Instagram Story verfolgen.

Die Ausgangslage der Eintracht

Mit dem 4:1 Heimsieg gegen den SV Morlautern konnte der SVE am vergangenen Mittwochabend den fünften Sieg im fünften Spiel feiern. Gegen die TuS Mechtersheim möchte das Team von Cheftrainer Thomas Klasen die Serie vergolden. In der aktuellen Tabelle belegt der SVE weiterhin den ersten Platz.

Der Gegner TuS Mechtersheim

Seit dieser Saison ist Yusuf Emre Kasal der neue Cheftrainer bei TuS Mechtersheim. Er hat den TuS Mechtersheim im Sommer stark verändert. Den 9 Abgängen stehen insgesamt 16 Zugänge gegenüber. Nach den Verpflichtungen einiger junger Talente beträgt das Durchschnittsalter gerade einmal 21,3 Jahre, damit ist TuS Mechtersheim die jüngste Mannschaft der Liga nach dem 1. FC Kaiserslautern II. Nach dem 3:0 Auftaktsieg gegen den FC Rot-Weiss Koblenz gab es ein 0:0 in Quierschied und eine 2:4 Niederlage im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II.

Die Personalsituation des SVE

Tim Garnier (Aufbautraining), Mohammad Rashidi und Jan-Lucas Dorow (beide Knieverletzung) stehen nicht zur Verfügung.

Das sagt SVE-Cheftrainer Thomas Klasen

„Wie schon vor dem Morlautern-Spiel angekündigt, würden wir gerne die zweite englische Woche mit dem sechsten Sieg in Folge vergolden, um damit endgültig den Traumstart perfekt zu machen. Dafür brauchen wir wieder die Leidenschaft und Intensivität von Mittwoch. Wir werden Mechtersheim nicht unterschätzen.“

Die Fakten zum Spiel

Bislang trafen der SV Eintracht-Trier 05 und der TuS Mechtersheim elfmal aufeinander. Davon gingen fünf Duelle an uns, vier endeten Unentschieden und zweimal konnte der TuS gewinnen bei einem Torverhältnis von 18:9. In der Aufstiegsrunde 2021/22 trafen wir zuletzt aufeinander, damals innerhalb von acht Tagen. Zuerst gab es im Mai 2022 ein 0:0 im Moselstadion vor 1.288 Zuschauern, beim Rückspiel im Stadion an der Kirschenallee konnten wir, dank der Treffer von Wrusch, Brandscheid und Debrah, einen 3:0 Auswärtssieg vor 751 Zuschauern feiern.

Das Spiel wird geleitet vom unparteiischen Nico Dönges. Ihm assistieren Andre Moritz und Nils Grauer.

Ein Vorbericht zum Spiel gibts bei der Eintracht auf youtube hier: