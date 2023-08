Zahlreiche Einbrüche in Luxemburg: Kellerräume aufgebrochen – Fahrräder, Schmuck und Wein geklaut

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet zahlreiche Einbrüche an verschiedenen Orten im Großherzogtum.

Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei ein Einbruch in eine Tiefgarage in Ehnen gemeldet. Die Täter verschafften sich vermutlich durch eine unverschlossene Tür Zugang und versuchten Teile von mehreren Rollern zu entwenden, was ihnen jedoch nicht gelang.

Ebenfalls am Nachmittag wurde ein Einbruch in Ehleringen gemeldet, bei dem sich unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einem Lokal verschafften. Bei diesem Einbruch wurde jedoch nichts entwendet.

Des Weiteren wurde der Polizei am Mittwochnachmittag ein Einbruch in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in Luxemburg-Verlorenkost gemeldet. Unbekannte Täter brachen vier Kellertüren auf und entwendeten anschließend zwei Fahrräder.

In Useldingen kam es im Laufe des Nachmittags zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem sich die Täter über die Hintertür Zugang verschafften und anschließend das Haus durchsuchten.

Am Mittwochabend wurde ein Einbruch in zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in Luxemburg-Hollerich gemeldet, bei dem mehrere Flaschen Wein entwendet wurden. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und brachen die Kellertür auf.

In Bettemburg verschaffte sich eine unbekannte Person im Laufe des Mittwochs Zugang zu einer Wohnung, indem sie das Badezimmerfenster aufhebelte. Anschließend durchsuchte sie die Wohnung und entwendete mehrere Taschen und Schmuck.

Es wurde jeweils Protokoll erstellt und Ermittlungen wurden in die Wege geleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)