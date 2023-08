Mit Pistole auf den Kopf geschlagen: Zwei Verletzte bei Streit wegen Ruhestörung – großer Polizeieinsatz

MAINZ. Nach einer lautstarken und körperlichen Auseinandersetzung wegen Ruhestörung gab es am frühen Mittwochmorgen gegen halb vier einen öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz in der Boppstraße in der Mainzer Neustadt.

Da die Hintergründe der Auseinandersetzung zunächst unklar waren und in den Notrufen von einer blutenden Person berichtet wurde, sind von der Leitstelle der Polizei zunächst mehrere Streifenwagen entsendet worden. Am Einsatzort konnte ein am Kopf blutender 23-Jähriger und eine 55-Jährige, welche über Schmerzen am Arm klagte, angetroffen werden. Hintergrund der Verletzungen sei, dass ein vermeintlicher Nachbar sich über eine Ruhestörung aufgeregt hatte, welche von diesen beiden Personen ausgegangen sein soll und er diese aufsuchte.

In der folgenden lautstarken Auseinandersetzung sei es dann zu einem Handgemenge gekommen, bei dem er mit einer Pistole auf den jungen Mann einschlug. Aufgrund des Hinweises auf eine Pistole, legten einige Einsatzkräfte eine weitere Schutzausstattung an und hielten Maschinenpistolen bereit.

Der in Verdacht stehende 38-jährige Nachbar verließ nach Aufforderung durch die Polizei seine Wohnung und konnte widerstandslos festgenommen werden. In seiner Wohnung wurde eine ungeladene Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Dem 38-Jährigen wurde aufgrund seiner Alkoholisierung und des Verdachtes auf Drogenkonsum eine Blutprobe entnommen. Da er nicht an der Örtlichkeit wohnhaft ist, sondern in einem nördlicheren Stadtteil, erhielt er für den Bereich der Neustadt einen Platzverweis.

Er muss nun mit Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz rechnen. Die beiden geschädigten Personen sind offensichtlich nur leicht verletzt und in medizinischer Behandlung. (Quelle: Polizeipräsidium Mainz)