16. Museumsnacht: Trierer Museen zeigen ihre Schätze – Musik und kulinarische Angebote

TRIER. Zur 16. Trierer Museumsnacht öffnen am Samstag, 9. September, 18 bis 24 Uhr, das Stadt- und das Landesmuseum, das Museum am Dom, das Karl-Marx-Haus und die Schatzkammer an der Weberbach ihre Türen. Sie bieten ein abwechslungsreiches Programm rund um ihre aktuellen Sonder- und Dauerausstellungen an. Bereichert wird der Abend durch musikalische und kulinarische Angebote.

Das Museum am Dom stellt das Thema Nachhaltigkeit ins Zentrum. Dass Kunst und Künstler bereits seit der Antike (un)bewusst nachhaltig gearbeitet haben, zeigt es an Beispielen seiner Sammlung. Führungen bringen den Besucherinnen und Besuchern unterschiedlichste Aspekte ressourcenschonenden Arbeitens aus verschiedenen Epochen und Kunstgattungen näher. Wer sich für kostbare historische Textilien oder antike Bausubstanz und deren Wiederverwendung interessiert, sollte die Führung “Nachhaltigkeit – (keine) Erfindung der Neuzeit?” um 18.30 Uhr nicht verpassen.

Die Highlights der Sammlung werden bei Führungen zur konstantinischen Deckenmalerei, zum Trierer Dom und zum spätantiken Grabbau St. Maximin vorgestellt. 2023 erhielt das Museum mehrere Gemälde als Dauerleihgabe einer privaten Sammlung, die es nun erstmals präsentiert. Bei der Führung “Barocke Schätze zu Gast im Museum” kann man eintauchen in die üppige Welt der barocken Malerei und Plastik. Exklusive Informationen zu einem neuen Aquarell bietet die Vorstellung des Exponats um 23 Uhr. Kinder erwartet ein Workshop, bei dem aus Plakaten früherer Ausstellung Taschen gefaltet werden, und ein Ausmalbild in XXL-Größe.

Im Stadtmuseum startet die neue Kabinettausstellung „In bester Gesellschaft – Johann Anton Ramboux”. Ein Vortrag von Dr. Bernd Röder um 21 Uhr bietet interessante Einblicke. Für Trier-Kenner und alle, die es werden wollen, empfiehlt sich die Lesung von Trier-Versteher Frank Meyer (20.15 Uhr). Die Arbeit eines Restaurators ist bei der Schauvorführung von Dimitri Scher zwischen 19 und 22 Uhr erlebbar. Eine Führung der anderen Art startet Bänkelsänger Andreas Sittmann. Modisch wird es im Textilkabinett, wenn Historikerin Jette Freiwald die Mode der 40er- und 50er-Jahre vorstellt. Die Familienführung „Bitte recht freundlich!” nimmt die Besucher um 18.15 Uhr mit auf Entdeckungsreise zur Porträtmalerei in der Ausstellung des Museums. Eine Porträt-Malstation für Kinder bietet die Möglichkeit, sich künstlerisch zu betätigen, während für Babys Krabbeldecken bereitliegen.

Das Karl-Marx-Haus widmet sich ganz dem Thema “Revolution”. Die Wanderausstellung “Karl Marx, Friedrich Engels und die Revolution 1848/49” ist eine Kooperation zwischen dem Trierer Karl-Marx-Haus und dem Engels-Haus in Wuppertal zum 175-jährigen Jubiläum der Revolution 1848/49. Sie ist im Karl-Marx-Haus zu sehen. Leiter Dr. Jürgen Schmidt führt die Gäste in die Geschehnisse der Revolution ein und stellt die Perspektive von Marx und Engels vor. Lieder der Revolution präsentiert Rolf Mayer um 18 und 19.30 Uhr. Wissenswertes aus dem Leben von Karl Marx erfahren die Teilnehmer bei einer Kostümführung mit dessen Ehefrau Jenny. Die Rolle von Friedrich Engels in der Revolution beleuchtet ein Vortrag von Dr. Lars Bluma (Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur Wuppertal). Kinder kommen bei einer Bastelaktion auf ihre Kosten.

Die Gäste erwartet im Rheinischen Landesmuseum eine “Goldene Nacht” mit zauberhaften Glanzmomenten. Der berühmte Trierer Goldmünzenschatz und magische Fundstücke der Sammlung geben faszinierende Einblicke in die römische Antike. In einer exklusiven Führung präsentiert Dr. Joachim Hupe, Leiter der Außenstelle Trier der Direktion Landesarchäologie, um 19 und 20 Uhr den bemerkenswerten Fund einer Begleitfigur des römischen Lichtgottes Mithras von der archäologischen Ausgrabung an der neuen Hauptfeuerwache. Für Kinder und Familien gibt es ein Mitmach-Programm: Bei der Schnitzeljagd “Auf der Jagd nach den goldenen Münzen” werden knifflige Rätsel gelöst, um den Code einer geheimnisvollen Box zu knacken und in der Gold-Lichter-Werkstatt entstehen farbenfrohe Leuchtbilder.

Die Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek besitzt nun mit dem Ada-Evangeliar ein weiteres Exponat, das dem Unesco-Weltdokumentenerbe angehört. Zwei Abendführungen um 20 und 23 Uhr geben die Gelegenheit, die Unesco-Schätze kennenzulernen. Um 22 Uhr präsentiert Helmut Leiendecker in Mundart seine Lieblingsexponate mit Humor und Musik. Schreiben wie die alten Römer kann man bei einem Workshop mit Ursula Dillenburger lernen. Es gibt die Möglichkeit, mit Rohrfedern, Federkielen, Tinte, Papier und Papyrus zu experimentieren. Zum Abschluss darf sich jeder ein Lesezeichen aus Papyrus kalligrafisch gestalten. Für Kinder findet der Workshop um 19 Uhr statt, für Erwachsene um 21 Uhr. Für Groß und Klein findet außerdem um 18 und 20 Uhr das Zirkustheater “Geschichten-Fänger” im Lesesaal der Bibliothek statt. Er sammelt Bücher und entdeckt immer mehr von der Welt. Daher spielen Bücher und Geschichten eine zentrale Rolle in diesem Zirkustheater. Die Vorstellung wendet sich an ein Familienpublikum, mit einem besonderen Fokus auf Kinder ab fünf Jahre.

Das Kombiticket für die Museumsnacht kostet zehn Euro und beinhaltet den Eintritt in alle fünf Häuser. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Eintrittskarten gibt es über das Portal Ticket Regional. (Quelle: Stadt Trier/Rathauszeitung)