Testsieger! Tolle Qualitätsauszeichnung für die Sparkasse Trier

TRIER. Bei den aktuellen Bankentests in der Beratung von Privatkunden und zum Private Banking überzeugte die Sparkasse Trier auf ganzer Linie und ist Testsieger. Sie erzielte bemerkenswerte Gesamtnoten und die Bestnote beim Digital Banking.

Der Qualitätstest

Ausgangssituation ist das sogenannte „Mystery Shopping“. Eine wissenschaftliche Untersuchungsmethode, bei der ein versierter und speziell geschulter Tester einen Beratungstermin vereinbart oder unangemeldet vor Ort eine Beratung zu verschiedenen Themen und eine maßgeschneiderte Lösung wünscht.

Für Dr. Peter Späth, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Trier, sind die Auszeichnungen Bestätigung und Ansporn, weiter die Leistungen des gesamten Teams zu fördern und auf höchstem Niveau zu halten. „Es sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich mit fachlichem Wissen und mit persönlicher Beratung unsere Kundinnen und Kunden kompetent begleiten. Es ist wichtig, Menschen um sich zu haben, auf deren Rat man vertrauen darf“, so Dr. Peter Späth. „Es macht mich stolz, solch angesehene Qualitätspreise als Bestätigung für unsere Leistungen erhalten zu haben und lässt uns alle positiv in die Zukunft blicken.“

Bestnote im Digital Banking – Volles Vertrauen in sicheres Banking

Mit der Note „sehr gut“ schnitt die Sparkasse Trier im aktuellen Bankenvergleich ab. Das renommierte Deutsche Institut für Bankentests bewertete in Zusammenarbeit mit WELT die besten Banken und Sparkassen auf dem Gebiet des digitalen Bankings.

„Ich freue mich sehr über diese besondere Auszeichnung für unser Haus, die mir und all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Partnern zeigt, dass wir in Sachen Digitalisierung im Sinne unserer Kundinnen und Kunden richtig handeln“, so Dr. Peter Späth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Trier. Ein solches Qualitätssiegel von kompetenter und unabhängiger Stelle sei eine wichtige Bestätigung der verfolgten Digitalstrategie und weise den Weg in die Zukunft.

Der wissenschaftlich fundierte Qualitätstest im Digital Banking, dem modernsten Segment der Finanzinstitute, basiert auf einheitlichen Bewertungskriterien in Bezug auf Website, App und Präsenz in sozialen Netzwerken. Es werden jeweils mehr als 60 Einzelkriterien des digitalen Angebots getestet, darunter Sicherheitstools, digitale Zahlsysteme, Banking Features, Such- und Fehlfunktionen, Design, Responsivität, Kompatibilität des Browsers und Pflichtangaben. Die einzelnen Bewertungen werden abschließend zu einer Gesamtnote zusammengefasst.