Blockadeversuch am Fliegerhorst Büchel: Polizei stoppt Aktivisten

BÜCHEL/COCHEM. Wie die Polizei in Cochem mitteilt, versuchten am heutigen Montag, 14.08.23, Aktivisten die beiden Zufahrten zu einem Einfahrtstor am Fliegerhorst Büchel zu blockieren.

Da die Anwesenheit der Gruppierung im hiesigen Bereich bekannt war, war die Polizei Cochem gut vorbereitet. Die Einsatzkräfte vor Ort konnten den Blockadeversuch unmittelbar unterbinden.

Polizei Cochem war gut vorbereitet

Es kam zu keiner Behinderung für die Bundeswehr. Die Aktivisten wollten mit dieser Aktion u. a. gegen die Lagerung von Atombomben im Fliegerhorst Büchel demonstrieren.

Einer der Personen gelang es noch eine Parole auf die Fahrbahn zu sprühen, gegen diese Person wird wegen Verdacht der Sachbeschädigung gesondert ermittelt.

Versammlung war nicht angemeldet

Wegen der unangemeldeten Versammlung erfolgt eine Anzeige bei der Kreisverwaltung Cochem- Zell. Den Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Der Platzverweis wurde durch Verbringung der Personen außerhalb eines zuvor festgelegten Radius durchgesetzt.