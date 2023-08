Ernsthafte Kopfverletzungen: Zwei E-Bike-Fahrerinnen schwer gestürzt – Krankenhaus

LAHNSTEIN. In der Max-Schwarz-Straße in Lahnstein ereigneten sich am Freitag unabhängig voneinander zwei Verkehrsunfälle, bei denen Radfahrerinnen schwer verletzt wurden. Eine 52-jährige Niederländerin war in der Mittagszeit alleinbeteiligt gestürzt.

Dies geschah, als sie die auf der Fahrbahn verlaufenen Schienen queren wollte, obwohl die Gefahrenstelle als solche besonders gekennzeichnet und beschildert war. In der Nacht stürzte eine Lahnsteinerin mittleren Alters ohne Fremdeinwirkung. Unfallursächlich war vermutlich vorheriger Alkoholkonsum. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus.

Beide Fahrradfahrerinnen hatten keinen Helm getragen und mussten mit ernsthaften Kopfverletzungen in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)