Luxemburg: Abrupte Bremsmanöver – Randalierer torkelt immer wieder auf Fahrbahn

LUXEMBURG. Am 10. August 2023, gegen 23.40 Uhr, wurde eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Rue Bender in Luxemburg-Gare gemeldet. Die Polizeibeamten konnten vor Ort keine Schlägerei feststellen, jedoch einen Mann, der Passanten belästigte.

Dieser torkelte zudem immer wieder auf die Fahrbahn, wodurch er vorbeifahrende Fahrzeuge zu abrupten Bremsmanövern veranlasste. Aufgrund seines Zustandes und da er eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde er nach einer ärztlichen Untersuchung zur Ausnüchterung im Passagearrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)