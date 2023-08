Streit auf der Dauner Kirmes eskaliert: Mann schlägt Schießbudenbetreiberin

DAUN. Wie die Polizei Daun mitteilt, fand am Mittwoch der letzte Abend der Dauner Kirmes statt. Die Stimmung war gut und ausgeglichen, die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Daun zeigten durchgehende Präsenz auf der Kirmesmeile.

Es entwickelten sich viele gute und nette Gespräche.

Dennoch ergaben sich am letzten Abend zwei polizeiliche Einsatzlagen, welche in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren endeten.

Gegen 22.52 Uhr befand sich ein männlicher Kirmesbesucher im Bereich einer Schießbude am Parkplatz Kino. Da er sich hier nicht an die bestehenden Regeln hielt, wurde ihm durch die Betreiberin das Gewehr abgenommen, was den Mann dazu verleitete, die Schießbudenbetreiberin mit der Hand ins Gesicht zu schlagen.

Unmittelbar im Anschluss entfernte er sich in der Menschenmenge. Der Aggressor wurde wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, kurze blonde Haare, bekleidet mit blauem Kapuzenpullover.

Im Rahmen der beschriebenen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und der Schießbudenbetreiberin kam die Tochter der Geschädigten hinzu und versuchte die Situation zu deeskalieren. Nunmehr trat augenscheinlich die Freundin des jungen Mannes an diese heran und zerriss ihr die getragene Halskette. Weiterhin befand sich auf Täterseite eine etwa 55-jährige Zeugin vor Ort, welche mit einer gelben Jacke und einem Stirnband bekleidet war. Auch diese Personen entfernten sich mit dem Täter.

Gegen 03.00 Uhr sodann wurden die Beamten der Polizeiinspektion Daun im Bereich der Leopoldstraße auf eine Schlägerei zwischen zwei Personen aufmerksam. Als der Sachverhalt vor Ort durch die Beamten aufgenommen und die Streithähne getrennt wurden, wandte sich der 32-jährige Hauptaggressor aus dem Bereich der VG Daun plötzlich gegen die eingesetzten Beamten, beleidigte und bedrohte diese und kam dem mehrfach ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Er wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen und durfte seine über 2,6 Promille in der Ausnüchterungszelle ausschlafen.

Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Jegliche Hinweise zu den beschriebenen Sachverhalten dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.