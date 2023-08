Tip für Radsportfreunde: 1. Ruwer-Saar-Mosel-Rad-Touren-Fahrt am Sonntag, 13. August

TRIER. Radsportler aufgepasst: Am Sonntag, 13. August 2023 erweitert der RV Schwalbe Trier sein Breitensportangebot und richtet eine Radtourenfahrt mit Start und Ziel in Pluwig aus. Über wahlweise vier Strecken ist für jeden Anspruch etwas dabei. Im Vordergrund stehen der Spaß am Radsport und nicht der Wettkampfgedanke.

Neben dem Großen Preis der Stadt Trier als knallharte Rennveranstaltung wollen die Organisatoren des RV Schwalbe Trier im Jahr 2023 eine alte Tradition wiederaufleben lassen. Mit der Austragung der 1. Ruwer-Saar-Mosel-Rad-Touren-Fahrt soll diese Veranstaltung am zweiten Sonntag im August eine breite Masse an sportlichen Radfahrern ansprechen, die nicht unbedingt auf Höchstleistung aus sind. Bewusst verzichtet wird auf eine Zeitnahme, sodass sich Jeder und Jede auf der gewählten Strecke zwischen 65 km (780 Hm) und stolzen 164 km (2110 Hm) die Zeit nehmen kann, die er oder sie braucht.

Pluwig ist Start- und Zielort

Als Start- und Zielort dient die Sporthalle in Pluwig (Spatelweg/Kreuzgarten). In einem Startzeitfenster zwischen 7 und 10 Uhr kann jeder nach Belieben auf die gewählte Strecke gehen und sich zwischendurch an den eingerichteten Verpflegungsstationen in Saarburg und Temmels erfrischen und den Kontrollstempel auf der traditionellen RTF-Stempelkarte einholen. Die zwei kürzeren der vier Strecken, die weite Teile des wunderschönen Trierer Umlands abdecken, sind komplett ausgeschildert und führen über Radwege, allerdings auch oft über öffentliche Straßen. Die Wege sind nicht gesperrt, es gilt die StVZO einzuhalten. Entsprechende Navigationsdaten für die beiden längeren Touren werden über die Internetseite des RV Schwalbe bereitgestellt. Bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken können nach Rückkehr in Pluwig am Nachmittag die Erlebnisse gemeinsam geteilt sowie alte und neue Kontakte gesellig gepflegt werden.

Informationen zur Anmeldung und Teilnahme

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich am Tag selbst an der Sporthalle in Pluwig. Startgebühren fallen in Höhe von 8 Euro bzw. 5 Euro für BDR-Mitglieder (Bund Deutscher Radfahrer) an. Gestartet wird einzeln oder in Gruppen. Einzelteilnehmer können sich natürlich einer Gruppe anzuschließen, um Kraft zu sparen und das gemeinsame Radfahren zu genießen. Grundsätzlich wird für die Teilnahme das Benutzen eines Rennrades empfohlen. Wer es sich zutraut, ist aber natürlich auch mit anderen Radtypen herzlich eingeladen. Auch E-Bikes sind erlaubt.

Alles Wissenswerte rund um die 1. Ruwer-Saar-Mosel-RTF am 13.08. sind hier zu finden: www.radsport-trier.de/rtf

Ansprechpartner bei Fragen:

Lukas Ittenbach

Geschäftsführender Vorstand Marketing & Kommunikation

ittenbach@radsport-trier.de