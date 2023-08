Ungebremst gegen Heck gedonnert: Betrunkener schrottet drei geparkte Autos

ST. INGBERT-MITTE. Am heutigen Sonntag ereignete sich gegen 0.40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Blieskasteler Straße, nahe der Straße Zur Audell in St. Ingbert. Ein 21-Jähriger aus Blieskastel befuhr mit seinem VW-Passat mit slowakischen Kennzeichen die Blieskasteler Straße in Fahrtrichtung Oststraße.

Aus unbekannten Gründen fuhr das Fahrzeug wohl ungebremst auf das Heck des am Fahrbahnrand geparkten Peugeot 208 einer 38-jährigen Anwohnerin. Dieser wiederum wurde gegen die Hausfront und den davor geparkten Fiat 500 einer 21-jährigen aus Friedrichsthal geschleudert, der dann auf den Renault Clio eines weiteren 33-jährigen Anwohners geschoben wurde.

Der Fahrzeugführer des Passats war stark alkoholisiert und musste die eingesetzten Beamten der Polizei St. Ingbert zur dortigen Dienststelle begleiten. Sein Führerschein wurde dort einbehalten. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. An allen vier Fahrzeugen wurden teils erhebliche Sachschäden verursacht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Drei der vier Fahrzeuge mussten durch hinzugerufene Abschleppdienste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallörtlichkeit musste die Blieskasteler Straße bis 3.00 Uhr voll gesperrt werden.

Während Beamte der Polizei St. Ingbert die Unfallstelle absicherten, fuhr ein 25-jähriger Fahranfänger aus St. Ingbert mit seinem Renault Clio in auffälliger Art und Weise auf die Beamten zu. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass auch dieser Fahrzeugführer betrunken war. Wenn seine Fahrt auch folgenlos war, so musste er sein Fahrzeug stehen lassen. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)