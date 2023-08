Schwerer Unfall in Luxemburg: Fußgänger (71) erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen

ETTELBRÜCK. Am 31.7.2023 ereignete sich gegen 21.00 Uhr in der Avenue des Alliés in Ettelbrück ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Fußgänger beim Überqueren der Straße von einem Fahrzeug erfasst.

Das Unfallopfer – ein 71-jähriger Mann – wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, verstarb jedoch im Laufe der Nacht an seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst der Polizei damit, die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Das Unfallfahrzeug wurde beschlagnahmt und eine Autopsie sowie der Entzug der Fahrerlaubnis seitens der Staatsanwaltschaft beantragt.

Der Alkohol- sowie der Drogentest des Fahrers waren negativ. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, und weitere Überprüfungen werden unter der Aufsicht eines Untersuchungsrichters in Diekirch getätigt. (Quelle: Police Grand-Ducale)