Sinnlose Zerstörungswut an der Mosel: Kennzeichenschilder an mehreren Fahrzeugen abgerissen

MEHRING. Wie die Polizei Schweich mitteilt, kam es in der Nacht zum heutigen Sonntag, 30.07.2023, gegen 02.00 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an insgesamt 4 Fahrzeugen und 2 Anhängern, welche im Bereich Im Weierfeld und am Campingplatz Mehringer-Schweiz in der Ortslage Mehring abgestellt waren.

Bislang unbekannte Täter, vermutlich Jugendliche, rissen die Kennzeichenschilder ab und warfen diese anschließend, teils in angrenzende Wiesen und teils an der nahegelegene Grillhütte, weg. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen, welche zur Tatklärung beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich 06502-91570 zu melden.