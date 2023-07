++ Wetter in der Region: Die Aussichten zum Wochenstart ++

OFFENBACH. Wolken, Regen und etwas Sonne begleiten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland den Monatswechsel in der kommenden Woche.

Am Montag seien neben Regen auch sonnige und trockene Abschnitte erwartbar, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Dabei steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf 21 bis 24 Grad. In der Pfalz können auch um die 25 Grad erreicht werden. In der Nacht ist laut Wetterbericht schauerartiger oder gewittriger Regen möglich. Es kühlt ab auf 13 bis 16 Grad.

Der August startet am Dienstag ebenfalls nass. Zudem sind einzelne kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf maximal 23 Grad. In der Nacht regnet es zeitweilig bei Tiefstwerten zwischen 11 und 14 Grad.