Regennasse Fahrbahn: PKW-Fahrer (19) kollidiert mit Baum – zwei Schwerverletzte

DICHTELBACH. Am vergangenen Freitagabend ereignete sich gegen 21.50 Uhr in der Rheinböllener Straße in Dichtelbach ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 19-jährige Fahrer eines BMW, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kollidierte in einer Linkskurve mit einem Baum am Straßenrand. Der Fahrer selbst blieb unverletzt, der schwerverletzte 22-jährige Beifahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ebenfalls schwer verletzt wurde die 20-jährige Mitfahrerin auf dem Rücksitz, die ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)