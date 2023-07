LUXEMBURG-GARE. Am 26. Juli 2023, gegen 4.30 Uhr, wurde ein Mann in der Rue de Bonnevoie in Luxemburg-Gare überfallen, wobei unter Anwendung von Gewalt sein Handy und seine Brieftasche entwendet wurden.

Der Betroffene trug bei dem Angriff Verletzungen davon und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)