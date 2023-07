RLP: Brand an Thujahecke greift auf Transporter über – hoher Sachschaden

HAMM. Am 26.7.2023, gegen 0.23 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle Montabaur über einen Brand in der Mühlenstraße in Hamm (Sieg) informiert. Die Feuerwehr Hamm war zügig vor Ort und löschte das Feuer, das an einer Thujahecke entstanden war.

Ein Übergriff der Flammen auf einen Transporter konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Dieser wurde durch den Brand stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 53.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Brandursache wird derzeit ermittelt. Ein Fremdverschulden kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei in Altenkirchen bittet daher um sachdienliche Hinweise (Telefon: 02681/9460, Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)