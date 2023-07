Wiederaufbau im Ahrtal: Neuer Verein unterstützt und vernetzt Akteure

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. In einer Gründungsversammlung haben Vertreterinnen und Vertreter von Landkreis, Kommunen, Staatskanzlei und Ministerien in Bad Neuenahr-Ahrweiler heute den Verein Zukunftsregion Ahr e.V. gegründet.

„Gemeinsam bauen wie wieder auf“ lautet das Wiederaufbau-Motto, in diesem Sinne bietet der Verein eine regionale Plattform, um Akteure und Aktivitäten des Wiederaufbaus zu bündeln, zu vernetzen und zu unterstützen. „Vor allem sollen maßgebliche Protagonistinnen und Protagonisten der Zivilgesellschaft, öffentlicher Institutionen, privater Unternehmen und Politik miteinander vernetzt und eine Plattform für einen zukunftsgerichteten, nachhaltigen Aufbau geschaffen werden“, führte Staatssekretär Fabian Kirsch, Chef der Staatskanzlei, in der Gründungsversammlung aus.

Dabei solle der Verein neben den Gründungsmitgliedern auch weiteren Akteuren offenstehen. Wichtig sei zudem, dass auch Städte und Verbandsgemeinden außerhalb des Ahrtals Mitglied geworden sind. Die Entwicklung des Ahrtals sei nämlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Wissenschaft, Forschung, Bildung, Unternehmen, Vereine, Kirchen, Verbände, Initiativen und Privatpersonen der gesamten Region einbinden müsse.

Landrätin Cornelia Weigand sagte: „Viele Menschen aus der ganzen Bundesrepublik begleiten den Aufbau der Ahrregion. Ich freue mich, dass mit der Vereinsgründung nun der nächste Schritt vollzogen ist. Mit der heute beschlossenen Satzung haben die Gründungsmitglieder nochmals das Ziel eines zukunftssicheren und nachhaltigen Aufbaus bekräftigt. Auch die explizite Nennung des Klimaschutzes ist ein wichtiges Zeichen für die Zukunftsfähigkeit des gesamten Kreises. Wir hoffen, dass die bei uns entwickelten Projekte und Lösungen anderen Regionen als Vorbild dienen können.“

„Durch die Mitgliedschaft und durch die vorgesehene Förderung des Vereins unterstreicht die Landesregierung, dass sie weiterhin fest an der Seite der Menschen im Ahrtal steht. Mit der heutigen Gründungsversammlung haben wir den Grundstein gelegt für ein erfolgreiches Wirken des Vereins“, sagte Innenstaatssekretärin Simone Schneider, die für ihr Ministerium an der Gründungsversammlung teilnahm.

Die Gründungsversammlung diente vor allem dazu, eine Vereinssatzung und eine Beitragsordnung zu beschließen sowie einen Vorstand zu wählen. Als Vorsitzender des Vereinsvorstands wurde Guido Mombauer gewählt. „Ich bin den Gründungsmitgliedern des Vereins Zukunftsregion Ahr e. V. für das mir gegenüber zum Ausdruck gebrachte Vertrauen sehr dankbar. Ich hoffe, an entscheidungsrelevanter Stelle mein Netzwerk einsetzen zu können, um die Ausrichtung des gesamten Landkreises positiv zu beeinflussen. Am Anfang der Vereinstätigkeiten gilt es allerdings jetzt, die Umfeldbedingungen der Menschen in der Flutregion erkennbar und erlebbar zu verbessern.“ Der Verein ermögliche ein Agieren vor Ort und könne als Vermittler und Initiator zwischen den regionalen Akteuren wirken.

Nach der Gründungsversammlung erfolgt nun der Eintrag in das Vereinsregister, damit der Verein seine Rechtsfähigkeit erlangt. Möglichst noch im Herbst soll dann zu einer weiteren Versammlung für die breitere Öffentlichkeit eingeladen werden, bei dem der Verein den Akteuren der Zivilgesellschaft vorgestellt wird und für einen Beitritt geworben wird, denn es braucht die Kraft der Vielen, getreu dem Motto: „Gemeinsam bauen wir wieder auf“. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)