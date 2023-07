Wahnsinn! Kuriose Flucht vor Verkehrskontrolle in Sehlem – Hubschraubereinsatz erfolglos!

SALMTAL. Fünf Autoinsassen sind in der Nacht zu Freitag im Landkreis Bernkastel-Wittlich vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Nach Angaben der Polizei Trier kontrollierten die Beamten am Ortsausgang von Sehlem Fahrzeuge. Gegen 3.00 Uhr habe sich ein Audi mit Trierer Kennzeichen genähert, dann jedoch abrupt gewendet und beschleunigt.

Der Fahrer flüchtete in die entgegengesetzte Richtung, fuhr dabei aber über einen sogenannten Stopp-Stick der Polizei, wodurch langsam die Luft aus den Reifen entwich. Das Fahrzeug kam nach einigen Hundert Metern zum Stehen. Die fünf Insassen stiegen aus dem Wagen und flüchteten in verschiedene Richtungen in Büsche und Felder. Die Polizei fahndete nach eigenen Angaben sofort mithilfe eines Hubschraubers und Suchhunden nach den Flüchtigen. Die Suche blieb zunächst erfolglos. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.