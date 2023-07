VG Trier-Land: Beauftragungsurkunden für vier neue Ersthelfer – schnelle erste Hilfe entscheidend

TRIER-LAND. Medizinische Notfälle erfordern schnelle Hilfe. Aber vor allem in ländlichen Regionen sind die Wege weit und das Eintreffen des Rettungsdienstes kann sich verzögern. Hier setzt das Konzept des First Responders an.

Die Ersthelfer vor Ort sind entsprechend als Rettungssanitäter ausgebildete Mitglieder der Hilfsorganisationen, die schnelle erste Hilfe leisten können und die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungsdienste überbrücken. In der Verbandsgemeinde Trier-Land sind Ersthelfer des Deutschen Roten Kreuzes und des Malteser Hilfsdienstes im Einsatz.

Bürgermeister Michael Holstein und Hermann Hurth, Stellvertretender Kreisbeauftragter des Malteser Hilfsdienstes, freuten sich, den neuen First Respondern die Beauftragungsurkunde überreichen zu können. Die schnelle medizinische Notfallhilfe vor Ort leisten künftig Yannik Backes, Florian Krass, Max Kraushaar und Sven Richtstein.

Bürgermeister Holstein betonte die große Bedeutung der Ersthelfer: „Gerade in einer ländlich geprägten Region wie Trier-Land kann die schnelle Vor-Ort-Hilfe durch die First Responder den entscheidenden Zeitvorteil bedeuten.“ (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)