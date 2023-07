Tourist-Information Bitburger Land: Mit Rollstuhl-Zuggeräten mehr Mobilität erleben

BITBURG. Im Bitburger Land gibt es ab sofort in der Tourist-Information eine Servicestation für Rollstuhlzuggeräte. Die Zuggeräte, in diesem Fall Swiss-Tracs sowie die zugehörigen Rollstühle, werden an mobilitätseingeschränkte Gäste verliehen.

Für rollstuhlfahrende Menschen bedeutet dieses Hilfsgerätegespann mehr Mobilität und Unabhängigkeit. So können selbstständig Absätze überwunden, unebenes Gelände und auch Steigungen komfortabel passiert werden. Auf flachen Strecken kann bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von sechs km/h eine Strecke von ca. 20 km gefahren werden.

Im engen Austausch mit dem Naturpark Südeifel hat die Stadt Bitburg Hilfsgeräterouten entwickelt. Die Idee dahinter war, keine Sonderlösungen für Menschen mit einer Beeinträchtigung zu entwickeln. Vielmehr soll eine Teilhabe an vorhandenen Angeboten durch den Einsatz von Zuggeräten für Rollstuhlfahrer, Rollator-Nutzer und Menschen mit einer Gehbeeinträchtigung ermöglicht werden. So gelingt die Inklusion auf den drei für Hilfsgeräte ausgewiesenen Routen:

– BIT21 Wanderroute Mötscher Wald (Länge 4,2 km)

– BIT22 Waldroute Kolmeshöhe Tourist-Information Bitburger Land bis Kolmeshöhe (Hin- und zurück ca. 4,9 km)

– BIT20 Tourist-Information Bitburger Land bis Königswäldchen (Länge 1,6 km) – (aktuell wegen Forstarbeiten gesperrt)

Diese Routen sind barrierefrei geprüft nach „Reisen für Alle“.

Gefördert wurden die Rollstuhlzuggeräte und Rollstühle über die barrierefreie Modellregion Nord- und Südeifel, welche beim rheinlandpfälzischen Wettbewerb „Tourismus für Alle“ den Zuschlag für Fördermittel aus dem „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE) erhalten hatte. Aufgrund dieser Förderung konnte die Stadt Bitburg die Anschaffung der Hilfsgeräte ermöglichen.

Die Tourist-Information übernimmt die Buchung der Hilfsgeräte, beantwortet Fragen zum Gespann und kümmert sich um die Wartung der Geräte. Als Wartungspauschale sind 10 Euro (inkl. MwSt.) pro Gerät pro Tag zu bezahlen. Anmeldung und Reservierung der Swiss-Tracs unter der Telefonnummer 06561 94340 oder per E-Mail info@eifel-direkt.de.

Weitere Informationen:

Tourist-Information Bitburger Land l Römermauer 6 l 54634 Bitburg

Tel.: 06561/94340

E-Mail: info@eifel-direkt.de l Internet: www.eifel-direkt.de (Quelle: Stadt Bitburg)