Weitere Offensivpower für den SVE: Jan-Lucas Dorow wechselt zu Eintracht Trier

TRIER. Mit Mittelfeldakteur Jan-Lucas Dorow wechselt ein erfahrener Regionalligaspieler an die Mosel. Er unterschreibt bei Eintracht Trier einen Vertrag bis zum 30.06.2025.

„Ich bin froh wieder zurück in der Region zu sein. Es macht mich glücklich bei der Eintracht gelandet zu sein und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um die gesetzten Ziele zu erreichen“, so Dorow zu seinem Wechsel nach Trier.

In jungen Jahren durchlief Dorow die Jugendabteilung der SG Blaubach-Diedelkof, dem SV Kohlbachtal und des 1. FC Kaiserslautern. Dabei spielte er unter anderem in der Junioren Bundesliga und dem Junioren DFB-Pokal. Im Herrenbereich lief der 30-Jährige unter anderem viermal in der 2. Bundesliga, achtmal in der 3. Liga, 90-mal in der Regionalliga West und 169-mal in der Regionalliga Südwest auf. Zu seinen Stationen zählten dabei der 1. FC Kaiserslautern, 1.FSV Mainz 05 II, VfR Wormatia Worms, Rot-Weiss Essen und zuletzt Rot-Weiß Oberhausen.

„Er wird unser Offensivspiel mit seiner Qualität und Erfahrung verbessern. Jan-Lucas ist ein sehr zuverlässiger und kreativer Spieler. Nach langen Verhandlungen sind wir sehr glücklich, dass er sich für die Eintracht entschieden hat“, freut sich SVE-Teammanager Stefan Fleck über die Verpflichtung von Jan-Lucas Dorow.

Dorow wird zukünftig mit der Rückennummer 10 auflaufen.