++ Moselfest Zurlauben: Feuerwerks-Spektakel & Co. – Das erwartet euch am Freitag ++

Bildquelle: Bastian Thome

TRIER. Am morgigen Freitag, 7. Juli ist es soweit: Das Trierer Moselfest Zurlauben wird eröffnet. Absolutes Highlight am Freitagabend – das beliebte Feuerwerk, welches in seinem atemberaubenden Ausmaß bereits im letzten Jahr staunende und fröhliche Gesichter zurückließ, soll auch in diesem Jahr ein echtes Spektakel werden, wie der Veranstalter ankündigt.

Mit dem Fassanstich um 19 Uhr wird Triers beliebtestes Volksfest am Freitagabend eröffnet. Vor einzigartiger Kulisse – direkt am herrlichen Ambiente des Trierer Moselufers – erwarten die Besucher am morgigen Eröffnungstag, neben zahlreichen tollen Essens- und Getränkeständen, LIVE-MUSIK vom Allerfeinsten.

Auf der großen Bühne heizen am Freitag, ab 19 Uhr, die regionale Rock-Cover-Band “First Men on Mars” sowie die “Rock-Diamands” den Besuchern ordentlich ein und sorgen für Stimmung.