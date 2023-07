Trier: Neuer Mietspiegel zum Juli in Kraft getreten – Alle Infos und Zahlen ++

TRIER. Wie die Stadt Trier mitteilt, schlägt sich ie derzeitige Inflation auch im neuen Mietspiegel der Stadt Trier nieder, der seit dem 1. Juli 2023 in Kraft ist: 9,34 Euro kostet demnach im Mittel die Kaltmiete für einen Quadratmeter Wohnfläche in Trier. Im letzten Mietspiegel von 2021 waren es noch 8,26 Euro, was einer Steigerung von 13,04 Prozent über die zwei Jahre entspricht. Bei der Neuerstellung des Mietspiegels 2016 betrug der mittlere Wert 6,62 Euro und bei der Fortschreibung 2018 6,78 Euro.

Für den neuen Mietspiegel wurden die Werte des vorletzten Jahres wie gesetzlich vorgesehen einmalig auf Basis des Verbraucherpreisindex‘ fortgeschrieben. Die Werte wurden im Berechnungszeitraum September 2020 bis 2022 an die Inflationsrate angepasst. Für einen qualifizierten Mietspiegel ist eine solche Fortschreibung nach zwei Jahren einmalig vorgesehen. Erst nach vier Jahren, also zum Juli 2025, müssen für einen qualifizierten Mietspiegel wieder Daten vor Ort erhoben und ausgewertet werden. Der Mietspiegel 2023 wurde im Auftrag der Stadt Trier wieder unter Projektleitung des Amtes für Soziales und Wohnen und unter Beteiligung des Arbeitskreises Mietspiegel vom Fachinstitut InWIS Forschung & Beratung GmbH erstellt.

Der Mietspiegel dient zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete in der Stadt Trier und kann als Orientierungshilfe bei der Abschließung neuer Mietverträge oder bei Mietpreisanpassungen dienen. Im Unterschied zu einem „einfachen“ gilt der „qualifizierte“ Mietspiegel auch als gerichtsfeste Grundlage bei Auseinandersetzungen zwischen Mietern und Vermietern. Er gilt grundsätzlich für alle Mietwohnungen im Stadtgebiet von Trier, ausgenommen sind aber beispielsweise Wohnungen kleiner als 20 und größer als 150 Quadratmeter, Sozialwohnungen, Studenten- und Altenwohnheime, möblierte Wohnungen und Einfamilienhäuser.

In der Basistabelle des Mietspiegels werden Mittelwerte und Preisspannen einer Standardwohnung jeweils nach Baualter und nach Wohnungsgröße getrennt ausgewiesen. Die konkrete Ausstattung beeinflusst den Preis zusätzlich: Merkmale wie Balkon oder Parkettfußboden führen zu Aufschlägen, einfacher PVC-Bodenbelag oder Elektrospeicherheizungen zu Abschlägen. Wohnlage und Zentralität spielen ebenfalls eine Rolle.

Der neue Mietspiegel 2023 und die Dokumentation seiner wissenschaftlichen Methoden sind ab sofort auf der städtischen Webseite trier.de hinterlegt. Dort ist auch ein aktualisierter Online-Rechner zu finden, mit dem für konkrete Wohnungen vereinfacht die ortsübliche Vergleichsmiete ermittelt werden kann.

(Quelle: Stadt Trier)