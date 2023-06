Die jüngste Busfahrerin in Rheinland-Pfalz kommt aus Trier

TRIER. Michelle Vins aus Trier ist seit dem 28. Juni die jüngste Busfahrerin in Rheinland-Pfalz. Die Auszubildende der Stadtwerke Trier ist im zweiten Lehrjahr zur Fachkraft im Fahrbetrieb (FiF). Nach dem PKW- und LKW-Führerschein hat sie auch die Fahrberechtigung für Busse erhalten.

„Da mein Papa schon seit vielen Jahren Busfahrer bei den SWT ist, habe ich natürlich vieles mitbekommen und wollte in seine Fußstapfen treten. Das Schöne am Beruf Fachkraft im Fahrbetrieb ist, dass man sich gar nicht auf einen Beruf festlegen muss, sondern eine Menge Abwechslung in der Ausbildung hat und nach dem Abschluss ganz viele Möglichkeiten.“ Bisher hat die Auszubildende die Buswerkstatt, die Leitstelle und das Stadtbus-Center durchlaufen.

Die 19-Jährige lacht: „Ich komme gerade aus dem Stadtbus-Center, wo ich mich in den letzten Wochen hauptsächlich um Fragen zum Deutschlandticket gekümmert habe. Jetzt freue ich mich sehr auf meine nächste Station im Fahrdienst, denn ich möchte ganz viel Fahrerfahrung sammeln. Zu der Abschlussprüfung gehört auch ein Praxisteil mit einer zusätzlichen Fahrprüfung in einer unbekannten Stadt. Gerade wenn man keine Ortskenntnisse hat, ist viel Erfahrung von Vorteil.“

Ihr Ausbilder Thomas Hüser ist sehr stolz auf seine Auszubildende: „Wir freuen uns sehr, dass Michelle mit dem Bus-Führerschein den schwersten Meilenstein in der FiF-Ausbildung geschafft hat. Frauen werden oftmals zu Unrecht am Steuer unterschätzt. Dabei ist unser Beruf für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet. Unsere Fahrgäste können sich jetzt auf eine weitere umsichtige und souveräne Fahrerin freuen.“

Alle Infos zum Ausbildungsberuf Fachkraft im Fahrbetrieb gibt es auf www.swt.de/ausbildung. Die Stadtwerke Trier suchen für das Ausbildungsjahr 2024 noch motivierte Auszubildende. (Quelle: SWT)