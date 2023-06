Corona-Impfung in Rheinland-Pfalz wieder über Gesundheitskarte abrechenbar

MAINZ. Gesetzlich Versicherte können in Rheinland-Pfalz ab dem kommenden Monat wieder Covid-19-Impfungen über die elektronische Gesundheitskarte in Arztpraxen abrechnen lassen.

«Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz hat sich mit den regionalen Krankenkassenverbänden darauf geeinigt, diese Impfleistung ab dem 1. Juli 2023 in die Regelversorgung zu überführen», sagte eine KV-Sprecherin am Donnerstag in Mainz. Vorausgegangen sei eine Einigung, dass Covid-19-Impfungen mit 15 Euro honoriert werden.

«Es ist positiv, dass dadurch die rheinland-pfälzischen Versicherten künftig nicht mehr in Vorleistung treten müssen, wenn sie sich gegen Covid-19 impfen lassen», sagte KV-Vorstand Peter Heinz. Denn aktuell stellen Arztpraxen Impfungen gegen Corona privat nach der Gebührenordnung für Ärzte in Rechnung. Diese müssten die gesetzlich Versicherten dann bei ihrer Krankenkasse zur Kostenerstattung einreichen.

Ursache war, dass die Coronavirus-Impfverordnung zum 7. April ausgelaufen war und zunächst keine Einigung über die Vergütung erzielt wurde.