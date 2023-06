Falsche Polizisten klingelten: Mutter und zwei Söhne bei brutalem Raub erheblich verletzt

NALBACH/SAARBRÜCKEN. Wie die Polizei im Saarland mitteilt, drangen am heutigen Mittwoch, 21.06.2023, gegen 08:35 Uhr drei bislang unbekannte Täter in das Wohnanwesen der Geschädigten in der Etzelbachstraße 100 in Nalbach ein.

Diese gaben sich zuvor an der Tür als Polizeibeamte aus. Dabei trugen sie uniformähnliche Kleidung mit der Aufschrift Polizei. Nur aufgrund der couragierten Gegenwehr der Hausbewohner wurden die Unbekannten in die Flucht geschlagen. Die Polizei setzt nun auf die Hilfe aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bedrohten die Täter die weibliche Geschädigte (49 Jahre) und ihre hinzukommenden Söhne (17 und 22 Jahre) unvermittelt mit einer scharfen Schusswaffe und einem Schlagstock, griffen sie körperlich an und verletzten sie teilweise erheblich. Hierbei forderten die Unbekannten Bargeld.

Aufgrund der Gegenwehr der drei Geschädigten machten die Täter nur geringe Beute und flüchteten mit einem viertürigen, blaufarbenen Ford Fiesta, mit dem französischen Kennzeichen EV-144-?? in Richtung Ortsmitte Nalbach/B 269. Die weitere Fluchtrichtung ist derzeit unbekannt.

Auf der Flucht verursachte der Fahrer noch einen Unfall am Tatort. Das Fahrzeug weist rechts im Frontbereich sowie an der hinteren linken Fahrzeugbeleuchtung Beschädigungen auf.

Die Täter werden von den Geschädigten als hellhäutiger nordafrikanischer/arabischer Phänotypus beschrieben.

Zur Aufklärung der Tat und Identifizierung der Täter wird von privater Seite eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt.

Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133 in Verbindung zu setzen.