++ Aktuell: “Schutzmaßnahmen ergreifen” – Wetterdienst warnt vor Hitze am Dienstag ++

OFFENBACH. Für Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer starken Wärmebelastung in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Meteorologen veröffentlichten dazu am Montag eine Hitzewarnung und erwarteten die starke Wärmebelastung bis zu einer Höhe von 400 Metern.

Man empfehle den Menschen, die entsprechenden Schutzmaßnahmen zu ergreifen, teilte eine Sprecherin des DWD am Montag mit. Direkte Sonne und anstrengende Aktivitäten sollten vermieden werden. Zudem solle man darauf achten, viel zu trinken und die eigene Wohnung so kühl wie möglich zu halten, hieß es. Die Warnung gilt am Dienstag für den Zeitraum zwischen 11.00 und 19.00 Uhr.

Der DWD warnt eigenen Angaben zufolge dann vor Hitze mit einer starken Wärmebelastung, wenn die gefühlte Temperatur über etwa 32 Grad steigt und auch nachts nur eine geringe Abkühlung zu erwarten ist. Die gefühlte Temperatur beschreibt laut DWD das Temperaturempfinden eines Menschen, das neben der eigentlichen Lufttemperatur auch von Luftfeuchte, Wind und Strahlung abhängt.

In Rheinland-Pfalz und an der Saar sollen der Vorhersage zufolge am Dienstag Höchsttemperaturen zwischen 28 und 32 Grad erreicht werden. Zudem rechne man im Tagesverlauf mit Schauern sowie Gewittern mit Starkregen und Hagel.

(Quelle: dpa)