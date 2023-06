Altstadtfest: Stadt bittet um Verständnis – darauf müssen sich Bewohner einstellen

TRIER. Bis spät abends wird gefeiert, am nächsten Morgen sind die Straßen schon wieder sauber: Beim Trierer Altstadtfest ist die Stadtreinigung immer schon früh auf und fleißig, um die Straßen sauber zu halten, damit sich die Besucher auch am nächsten Festtag wohl in Triers guter Stube fühlen.

In diesem Jahr gibt es in der Nacht auf Sonntag, 25. Juni, eine Besonderheit: Weil der Stadtlauf wieder durch das Festgelände führt und aufgrund der erwarteten Hitze die Startzeiten zwischen 8 und 10 Uhr liegen, beginnen die Aufbauarbeiten für den Lauf bereits um 5 Uhr nachts. Um die Laufstrecke bis 7 Uhr gereinigt zu haben, muss die Stadtreinigung ausnahmsweise schon ab 4 Uhr morgens loslegen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemühen sich, das möglichst leise zu erledigen, allerdings ist die Reinigung nicht ohne Einsatz von Kehrmaschinen mit entsprechender Lärmbelastung möglich. Dies betrifft Simeonstraße, Grabenstraße, Brotstraße, Neustraße, Sternstraße und den Domfreihof. Die Stadt bittet Anlieger in dieser Ausnahmesituation um Verständnis.

(Quelle: Stadt Trier)