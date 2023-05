++ Trierer Altstadtfest: Guildo vor der Porta, Schaumparty und Bierpreise – Das erwartet euch! ++

TRIER. Am heutigen Donnerstagmorgen, 25. Juni, lud die Trier Tourismus GmbH (TTM) zur Pressekonferenz im historischen Haus Fetzenreich ein. Neben der Vorstellung des diesjährigen Programms zum Trierer Altstadtfest informierten die Beteiligten dabei auch über andere Event-Highlights im Juni – “Ein Juni, wie er so in Trier wahrscheinlich noch nicht zu erleben war”, so Kulturdezernent Markus Nöhl. Zu den Event-Highlights gehören dabei neben dem traditionellen Altstadtfest, der Konzertreihe Porta Hoch inklusive Picknickkonzert auch das erstmalig wieder stattfindende “Römerbrückenfest“.

“Vielfalt, Diversität, für jeden etwas dabei und alle miteinander”, so fasst Kulturdezernent Markus Nöhl (SPD), das diesjährige Event-Angebot im Juni für alle Triererinnen und Trierer zusammen.

Zum zweiten mal finden bei “Porta Hoch” in der insgesamt achtjährigen Geschichte der Konzertreihe vor dem Trierer Wahrzeichen, insgesamt vier Konzerte statt. Dabei handelt es sich um vier Premieren und es sind sogar zwei Künstler dabei, die noch nie in Trier gespielt haben. Für enormen Zuspruch beim Publikum sorgte die Zusage des Künstlers Peter Fox, dessen Konzert bereits nach 48 Stunden ausverkauft war. Insgesamt 3.000 Besucher finden bei den Konzerten Platz.

Am traditionellen Sonntag, erwartet die Besucherinnen und Besucher auch in diesem Jahr das Picknickkonzert des philharmonischen Orchesters. Das kostenlose Open-Air-Konzert lädt zum entspannten Verweilen bei klassischer Musik ein.

Altstadtfest Trier – Guildo Horn zurück an der Porta Nigra

Wie Alexandra Meusel, Projektleiterin des Altstadtfestes, freudig mitteilte, wird “Der Meister” Guildo Horn – anlässlich des 25. Jubiläums des ESC’s – an die Porta Nigra zurückkehren und dort am Altstadtfest-Sonntag um 19.30 Uhr das Publikum zum Feiern bringen. Auch die Leyendecker Bloas wird wie gewohnt am Sonntagabend auf dem Trierer Hauptmarkt auftreten.

Weitere Highlights und Infos:

Auf dem Viehmarktplatz erwartet die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr ein ganz besonderes Highlight. Erstmalig seit über 15 Jahren findet in Trier wieder eine Schaumparty statt! (Sonntag ab 16 Uhr). Dabei erwartet den Besucher ein bunter Musikmix von “Kinder- bis Ballermannmusik“. “Es geht darum, dass man tanzt und Spaß hat”, erklärt Meusel.

Ein neues Konzept erwartet die Besucherinnen und Besucher auch auf der Sparkassen-Bühne am Trierer Kornmarkt. Hier wird dem Jazzclub Trier eine größere und bessere Bühnenpräsenz geboten. Freitags ist das “Musiknetzwerk” Partner.

Mit dabei ist auch wieder die beliebte “Kiez-Street“. Organisiert von Klaus Tonkaboni (Blesius Garten) und Ali Haider (Herrlich Ehrlich) dürfen sich die Besucher auf gewohnt frische, ausgefallene und qualitativ hochwertige Speisen freuen.

Insgesamt wird es auf dem 41. Altstadtfest 110 Stände, davon 40 Essen- und 70 Getränkestände, geben. Die Bierpreis-Empfehlung der TTM liegt bei 3 Euro für 0,25 Liter. Auch das Unterstützerbändchen ist in diesem Jahr wieder am Start und kann an entsprechenden Punkten für 3 Euro erworben werden.

ALLE INFOS ZUM PROGRAMM RUND UM DAS TRIERER ALTSTADTFEST FINDET IHR HIER: https://www.trier-info.de/highlights/altstadtfest