Luxemburg: Einbruch in Restaurant – Diebe klauen Alkohol im Wert von 22.000 Euro!

LUXEMBURG. Am Dienstagmorgen wurde der Police Grand-Ducale ein Einbruch in ein Restaurant in der Rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt gemeldet. Drei Täter hatten dort Alkoholflaschen im Gesamtwert von rund 22.000 Euro entwendet.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnten die drei mutmaßlichen Täter identifiziert und nach einer mehrstündigen Fahndung in der Nacht zum Mittwoch lokalisiert und gestellt werden. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)