Radrennen “Großer Preis der Stadt Trier” 2023: Busse werden umgeleitet

TRIER. Am Sonntag, 4. Juni 2023, findet in der Zeit von 9.30 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr das Radrennen „Großer Preis der Stadt Trier“ statt. In diesem Zeitraum werden die Stadtbusse mit Ausnahme der Linien 84, 85 und 88 umgeleitet.

Im Einzelnen werden die Stadtbuslinien wie folgt umgeleitet:

Die Linie 80 mit Ziel Wilhelm-Leuschner-Straße fährt bis zur Haltestelle Treviris die gewohnte Route und wird über die Moselstraße und Bruchhausenstraße umgeleitet. In Richtung Hohensteinstraße fährt die Linie 80 ihre normale Route.

Die Linien 81, 82, 83, 87 und 89 in Richtung Hauptbahnhof fahren bis zur Haltestelle Treviris nach Plan und dann eine Umleitung über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zum Hauptbahnhof. Alle Haltestellen auf den Umleitungsstrecken werden angefahren. In Richtung Trier-Süd fahren die Linien 81, 82, 83, 87 und 89 die gewohnten Routen.

Die Busse der Linie 86 in Richtung Waldrach/Morscheid fahren ab der Haltestelle Theodor-Heuss-Allee direkt in die Paulinstraße und weiter in Richtung Nells Park. In Richtung Hauptbahnhof fahren die Busse der Linie 86 bis zur Haltestelle Maarstraße die normale Strecke und werden dann über die Christophstraße zum Hauptbahnhof geleitet. Alle Haltestellen auf den Umleitungsstrecken werden angefahren.

Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center unter der 0651/717273 zur Verfügung. (Quelle: SWT)