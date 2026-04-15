Schweich: Frontalcrash auf der L47 – Drei Verletzte in drei Pkw

SCHEICH/L47 – Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf der Landstraße 47 ein folgenschwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen.

Ein PKW-Fahrer beabsichtigte, aus Schweich kommend, nach links in die Zufahrt des „Schimmelhofs“ abzubiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der abbiegende Wagen zudem gegen ein drittes Fahrzeug geschleudert. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der einen weiteren Betrieb unmöglich machte.

Umfangreiche Rettungsmaßnahmen und zweistündige Straßensperrung

Unmittelbar nach dem Notruf trafen zahlreiche Einsatzkräfte an der Unfallstelle ein. Neben der Polizeiinspektion Schweich waren die Freiwillige Feuerwehr Schweich sowie Notärzte und Rettungsdienst-Teams aus Trier-Ehrang und Schweich vor Ort. Unterstützt wurden sie durch einen Rettungshubschrauber der Air Rescue Luxemburg. Die drei Fahrzeugführer erlitten glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Kontrolle in Krankenhäuser transportiert.

Die L47 blieb während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt.