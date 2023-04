++ Aktuell: Peter Fox macht im Rahmen seiner Live-Tour vor der Porta Station ++

Bildquelle: ttm/Photogroove

TRIER. Um aus porta3 porta4 zu machen, braucht es in einer traditionsbewussten Stadt wie Trier schon einen guten Grund. Ein solcher Grund hat in dieser Woche sein von vielen Fans in Trier und der Region heiß ersehntes Kommen bestätigt: Peter Fox wird eine seiner wenigen Stippvisiten im Westen Deutschlands ausgerechnet nach Trier führen. Am Mittwoch, 14. Juni, macht er auf dem Porta-Nigra-Vorplatz Station.

Es war das Don’t-Call-It-A Comeback des Jahres: Im November 2022 kehrte Peter Fox nach 13 Jahren als Solo-Artist zurück in die Öffentlichkeit. Und das ganz ohne aufsehenerregendes Rollout, sondern einfach mit einer Single, die den neuen Sound des deutschen Ausnahmekünstlers festlegte. In den Mix aus Dancehall und Deutschrap, der bereits das Erfolgsalbum „Stadtaffe“, erschienen 2008, geprägt hatte, mischen sich nun west- und südafrikanische Rhythmen. Und das erneut mit Erfolg: „Zukunft Pink“ war wochenlang auf Platz eins der Charts.

Der Optimismus, der von dieser ersten Single-Auskopplung ausgeht, prägt nun auch seine Live-Tour. Getrieben von neuer musikalischer Energie, mit einer frischen Band aus unglaublich talentierten Musikerinnen und Muskern und mit dem festen Willen ganz spezielle Abende an besonderen Orten miteinander zu feiern, unter freiem Himmel und mit sehr viel Liebe im Bauch, bringt Peter Fox nicht nur die M.I.K. Family aus Berlin mit auf die Bühne, sondern auch Überraschungssupports, Afro Beat und einen ganz neuen Musikstyle: Pink Punk.

Tickets sind ab sofort ab 63,05 € auf Eventim.de und peterfox.de verfügbar

FACTS:

Peter Fox: Live 2023

Datum: Mittwoch, 14. Juni 2023

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Tickets: ab 63,05 €

Vorverkauf: Ab sofort: eventim.de, peterfox.de bei Verfügbarkeit: ab 04.05.2023, 11:00 Uhr, bei Ticket Regional,