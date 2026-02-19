Trier: Pflasterarbeiten starten auf dem Hauptmarkt — Stolperfallen sollen beseitigt werden

TRIER. Die Sanierung der Pflasterfugen auf dem Hauptmarkt wird ab Montag, 23. Februar, fortgesetzt. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits am Donnerstag, 19. Februar, starten – der Termin musste aber um wenige Tage verschoben werden.

Geplant ist, insgesamt circa 465 Quadratmeter historisches Natursteinpflaster zwischen Petrusbrunnen, Sternstraße und Grabenstraße zu sanieren. Damit soll dieses Areal wieder besser begehbar werden, besonders für Menschen mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwägen. Beschädigte Steine werden dabei ausgetauscht und Stolperfallen beseitigt.

Gebaut wird in zwei Abschnitten: Ab Montag, 23. Februar, erneuern Arbeiter zuerst 400 Quadratmeter Pflaster auf der Fläche zwischen Petrusbrunnen, Sternstraße und der Grabenstraße. Dabei bleibt ein etwas mehr als 1,5 Meter breiter Korridor zwischen Baufeld und Häuserfront frei. Zuerst werden die alten Fugen aufgestemmt, was leider lärmintensiv ist. Anschließend wird neu verfugt. Bereits einen Tag später kann der Bereich zu Fuß wieder überquert werden. Für PKW und LKW bleibt er noch während der gesamten Trocknungs- und Aushärtungsphase für circa eine Woche gesperrt.

Sobald der erste Bereich für Fußgängerinnen und Fußgänger freigegeben ist, startet der zweite Abschnitt. Dieser ist mit circa 65 Quadratmetern deutlich kleiner, liegt aber direkt entlang der Häuserfront. In dieser Zeit sind die Geschäfte nur über Fußgängerbrücken zu erreichen. Die Arbeiten sind voraussichtlich bis Anfang April abgeschlossen.

Die Baustelle bleibt während des gesamten Zeitraums am Übergang Grabenstraße/Hauptmarkt sowohl zu Fuß als auch mit PKW und LKW passierbar. (Quelle: Stadt Trier)