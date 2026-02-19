Kanalsanierung am Bahnhof Trier dauert länger

Die Bauarbeiten rund um den Bahnhof Trier dauern länger als geplant. Grund sind zusätzliche Straßenbauarbeiten und anhaltende Niederschläge. Pendler und Autofahrer müssen sich weiterhin auf Umleitungen einstellen.

Verlängerung des ersten Bauabschnitts in der Theodor-Heuss-Allee

Im Zuge der Kanalsanierung in der Theodor-Heuss-Allee kam es zu Verzögerungen. Wie SWT-Bereichsleiter Christian Rauen mitteilt, wurden im Rahmen der Tiefbauarbeiten bereits erste Wiederherstellungsmaßnahmen entsprechend dem Umgestaltungsplan der Stadt Trier umgesetzt.

Dadurch seien zusätzliche Arbeiten im Straßenbau notwendig geworden – unter anderem an angrenzenden Bordsteinen. Hinzu kamen kräftige Niederschläge in den vergangenen Wochen, die den Baufortschritt weiter verzögerten.

Der erste Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme Bahnhofstraße soll nun bis Mitte März 2026 abgeschlossen sein.

Verkehr wird nach Bauabschnitt wieder freigegeben

Nach Abschluss des ersten Abschnitts wird die Theodor-Heuss-Allee wieder für den Verkehr freigegeben. Der zweite Bauabschnitt beginnt nach aktuellem Zeitplan im März 2026.

Dann wird die Zufahrt zur Bismarckstraße aus Richtung Ostallee kommend gesperrt. Der Verkehr in Richtung Trier-Nord wird über die Theodor-Heuss-Allee und die Paulinstraße umgeleitet.

Vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt bleibt die bestehende Umleitung über Moltkestraße und Roonstraße weiterhin bestehen.

Busumleitungen bleiben bestehen

Die Busumleitungen entsprechen den Regelungen aus dem ersten Bauabschnitt. Fahrgäste sollten weiterhin mehr Zeit für ihre Wege einplanen.

Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. Auskünfte zum Busverkehr gibt das SWT-Stadtbuscenter in der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717273.