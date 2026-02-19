Grenzkontrollen Luxemburg: Teuber fordert sofortiges Ende – besonders Pendler leiden

Der Trierer Landtagsabgeordnete Sven Teuber kritisiert die erneute Verlängerung der Grenzkontrollen zu Luxemburgdeutlich. Die Maßnahme belaste täglich tausende Pendler aus der Region Trier und schade Wirtschaft wie europäischem Zusammenhalt.

Verlängerte Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Luxemburg

Die Entscheidung des Bundesinnenministeriums, die Grenzkontrollen zu Luxemburg zu verlängern, stößt in der Region auf scharfe Kritik. Nach Ansicht von Sven Teuber stehen die Maßnahmen im Widerspruch zu den europäischen Grundprinzipien der Freizügigkeit und wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Gerade im Raum Trier pendeln täglich tausende Menschen ins benachbarte Großherzogtum. Verzögerungen im Berufsverkehr führten zu erheblichem Zeitverlust und zunehmender Unsicherheit.

Pendler und Wirtschaft in der Region Trier betroffen

Die Grenzregion Trier ist wirtschaftlich eng mit Luxemburg verflochten. Viele Unternehmen und Arbeitnehmer sind auf reibungslose Abläufe im grenzüberschreitenden Verkehr angewiesen.

Teuber kritisiert insbesondere das Missverhältnis zwischen personellem Einsatz der Bundespolizei und dem tatsächlichen Nutzen der Kontrollen. Die behauptete sicherheitspolitische Wirkung sei „längst widerlegt“. Stattdessen entstünden Frust, Bürokratie und wirtschaftliche Schäden.

Kritik an Merz und Bundesinnenministerium

Mit Blick auf den Besuch von CDU-Parteichef Friedrich Merz in Trier erklärte Teuber, hier hätte ein klares Signal für die Region gesetzt werden können. Stattdessen habe Merz die Verlängerung durch Bundesinnenminister Alexander Dobrindtverteidigt.

Aus Sicht des SPD-Politikers sende dies ein falsches Signal an die Grenzregion und die dort lebenden Pendler.

Forderung nach offenen Grenzen zu Luxemburg

Abschließend fordert Teuber ein sofortiges Umdenken auf Bundesebene. Symbolpolitik dürfe nicht zulasten der Grenzregion betrieben werden. Stattdessen brauche es offene Grenzen zu Luxemburg und eine Politik, die wirtschaftliche Stabilität sowie europäischen Zusammenhalt stärke.

Die Debatte um die Grenzkontrollen dürfte die Region Trier auch in den kommenden Wochen weiter beschäftigen.