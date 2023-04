Vereinstreue! Kevin Heinz verlängert bei Eintracht-Trier um zwei Jahre

Kevin Heinz trägt auch in der kommenden Saison die Farben von Eintracht Trier. Der 28- jährige Außenverteidiger setzte seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Heinz, der aus dem Nachwuchs des SVE stammt, geht damit in seine Jahre zehn und elf in der 1. Mannschaft der Blau-Schwarz-Weißen.

„Kevin ist ein ehrgeiziger Spieler und ein herausragender Athlet. Er zählt seit vielen Jahren zu unseren Leistungsträgern und ist eine verlässlische Größe in unserem Kader“, freut SVE- Vorstandsmitglied Ingo Berens über die Verlängerung mit dem Dauerbrenner.

Seit seiner Rückkehr zum SVE im Sommer 2016 zählt der 28-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern im Team und absolvierte bisher 206 Spiele für die Moselstädter – die meisten davon auf seiner angestammten Linksverteidigerposition. Zuvor stand Heinz, der schon in der Jugend bei Eintracht Trier am Ball war, zwei Jahre beim SV Mehring unter Vertrag. Mittlerweile ist Heinz auch im Jugendbereich beim SVE als Athletiktrainer aktiv und verbindet seine berufliche Leidenschaft als Fitnesstrainer mit der Arbeit bei seinem Heimatclub. Insgesamt bringt es „Heinza“ auf 162 Oberligaspiele sowie 58 Regionalligaeinsätze für die Eintracht. Dabei gelangen ihm elf Treffer und 43 Torvorlagen.

„Ich freue mich, dass meine Reise bei der Eintracht noch mindestens zwei Jahre weitergehen wird. Unabhängig davon wie die nächsten Wochen verlaufen werden, habe ich große Lust auf die nächste Saison“, so Heinz über die Gründe für seinen neuen Vertrag bei Eintracht- Trier.