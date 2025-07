Luxemburg: Einbrüche, Diebstähle, Alkoholfahrt – Das hielt die Police Grand-Ducale auf Trab

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Dienstag und die zurückliegende Nacht u.a. Diebstähle und Einbrüche an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet. So zum Beispiel am Nachmittag des 8.7.2025 in ein Einfamilienhaus in der Rue du Parc in Pétange, bei dem bis dato unbekannte Täter sich ersten Informationen nach über ein Fenster Zugang zum Inneren verschafften und sämtliche Räume durchwühlten.

Ein weiterer Einbruch wurde ebenfalls am Nachmittag des 8.7.2025 in ein Einfamilienhaus in der Itzig gemeldet, bei dem ein bis dato auch unbekannter Täter ein Fenster aufhebelte um ins Innere zu gelangen. Ersten Informationen zufolge wurde u.a. Uhren und Schmuck entwendet.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

In der Nacht zum 8.7.2025 wurde ferner ein Fahrzeug in Assel gemeldet, das in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit fahren würde. Der Fahrer konnte kurz nach dem Kreisverkehr Bous gestoppt werden. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum beim Fahrer feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Am Abend des 8.7.2025 wurde ein Überfall in der Oberstadt gemeldet, bei dem sich ersten Information nach mehrere Männer den zwei Opfern näherten, diese festhielten und schließlich Bargeld aus der Tasche eines der Opfer entwendeten.

Ein weiterer Diebstahl wurde ebenfalls am Abend des 8.7.2025 in der Rue de Trèves in Luxembourg-Grund gemeldet, bei dem ersten Information nach das Opfer von zwei Männern angesprochen wurde. Einer der Männer soll ihn dabei hinten an seiner Jacke festgehalten haben. Später bemerkte das Opfer dann, dass seine Kette entwendet worden war.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Schließlich wurden der Polizei in den vergangenen Stunden mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am späten Abend des 8.7.2025 in ein Fahrzeug in der Rue de Colmar-Berg in Mersch, bei dem bis dato unbekannte Täter ein Fenster einschlugen um ins Innere zu gelangen. Ersten Informationen nach wurden Bargeld sowie Kleidung entwendet.

Ein weiterer Diebstahl wurde in der Nacht zum 9.7.2025 in ein Fahrzeug in der Rue de la Gare in Cruchten gemeldet, bei dem bis dato unbekannte Täter ein Fenster einschlugen um ins Innere zu gelangen.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)