Am Steuer Bewusstsein verloren: 70-Jähriger gerät in Gegenverkehr und stirbt bei Kollision

BAD KREUZNACH. Am Donnerstag, 15.6.2023, ereignete sich in der Salinenstraße in Bad Kreuznach, Höhe Hausnummer 50, gegen 17.00 Uhr ein Verkehrsunfall.

Ein 70-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Salinenstraße aus Richtung Schlossstraße in Richtung Bad Münster. Aufgrund von Zeugenaussagen muss derzeit davon ausgegangen werden, dass der Fahrer während der Fahrt das Bewusstsein verlor und in den Gegenverkehr steuerte. Dort kollidierte das Fahrzeug mit dem Fahrzeug eines 38-Jährigen. Der 70-jährige Fahrer verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen später im Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000,- Euro. Die Salinenstraße musste während der Aufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden. (Quelle: Polizeidirektion Bad Kreuznach)