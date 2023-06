Region: “Grüne” Überraschung bei Festnahme – Polizisten entdecken Hanfplantage

WADERN. Insgesamt neun Cannabispflanzen, eine geringe Menge an Haschisch und ein verbotenes Messer beschlagnahmten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland am Donnerstagmorgen, 15.06.2023, in Wadern und Büschfeld bei einem 38-jährigen Mann aus dem Hochwaldraum.

Da gegen den Mann ein Haftbefehl wegen der unerlaubten Einfuhr explosionsgefährlicher Stoffe vorlag, umstellten die eingesetzten Beamten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei das Haus in Büschfeld, in welchem sich der Mann gewöhnlich aufhält. Ein Umstellungsbeamter sah hierbei hinter dem Haus neun Pflanzkübel, in welchen jeweils Hanfpflanzen heranwuchsen.

Da der Mann nicht zu Hause war, fahndeten die Bereitschaftspolizisten im Bereich Wadern nach dem Mann. Er konnte gegen 11 Uhr am Busbahnhof von diesen Beamten erkannt und widerstandslos festgenommen werden. Der Mann hatte eine geringe Menge an Haschisch und ein verbotenes Messer bei sich.

Sowohl die Hanfpflanzen, als auch das Haschisch und das Messer wurden beschlagnahmt. Schließlich konnte der Festgenommene wieder entlassen werden, da er die im Haftbefehl geforderte Summe zur Abwendung des Haftbefehls besorgte. Der Mann muss sich jetzt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und

das Waffengesetz verantworten.