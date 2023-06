++ Schreckliche Gewissheit: Polizei findet Leiche von Steffen Braun im Wald – Täter im Umfeld vermutet ++

TRIER/ROCKESKYLL. Wie der Trierer Staatsanwalt Eric Samel in der ZDF-Fernsehsendung “Aktenzeichen XY…ungelöst am Mittwochabend live mitteilte, wurde die Leiche des vermissten Arztes Steffen Braun aus Gerolstein in einem Wald in der Eifel gefunden.

Wie der Trierer Staatsanwalt mitteilte, wurde der Arzt Opfer eines Gewaltverbrechens. Weiterhin berichtete Samel in der ZDF-Sendung, dass der Vermisste auf eine “brutale Art” getötet wurde.

LEICHE WIRD BEI ROCKESKYLL GEFUNDEN

Nach einer großangelegten Suchaktion und einer Öffentlichkeitsfahndung in den letzten drei Tagen hatten die rund 250 Einsatzkräfte – nicht zuletzt auch mit Hilfe von Leichenspürhunden – die Leiche in einem Waldstück in Rockeskyll gefunden.

TÄTER VERMUTLICH AUS DEM UMFELD DES ARTZES

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gehen aufgrund von Zeugenaussagen und bisher ermittelten Indizien davon aus, dass DER ODER DIE Täter direkt aus dem Umfeld von dem getöteten Steffen Braun stammt.

Der Arzt war am 30. Dezember 2022 zuletzt an seiner Arbeitsstelle im Krankenhaus in Daun gesehen worden. Sein Auto wurde Anfang Januar völlig ausgebrannt auf einem Forstweg zwischen Greimerath und Wittlich im Kreis Bernkastel-Wittlich gefunden.

Die Polizei schloss aus, dass der Mann im Wagen verbrannte und ging davon aus, dass der Leichnam zu einem unbekannten Ort gebracht worden ist. Die Suche nach dem Getöteten fand heute ein Ende.