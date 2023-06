Saarburg: PKW knallt bei Kreisverkehr am Altstadttunnel in Mauer

SAARBURG. Am 13.6.2023 kam es um 14.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs am Altstadttunnel in Saarburg.

Hierbei kam der Fahrer eines PKWs von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Der Mann verletzte sich hierbei leicht – der Sachschaden insgesamt wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen (Telefon: 06581 9155-0). Insbesondere die Fahrerin eines schwarzen Peugeot könnte den Unfall möglicherweise wahrgenommen haben. (Quelle: Polizeidirektion Trier)