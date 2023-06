Vertrag bis 2026: Dino Toppmöller wird Trainer bei Eintracht Frankfurt

FRANKFURT a.M. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat Dino Toppmöller einen Vertrag als Trainer bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt unterzeichnet. Der 42-Jährige folgt damit Oliver Glaser (48) nach. Toppmöllers Vertrag soll bis 2026 laufen.

Dino Toppmöller ist ein Kind der Region und lebt wie sein Vater, der ehemalige Bundesliga-Trainer Klaus Toppmöller, in Rivenich an der Mosel. Toppmöller war zuletzt Co-Trainer bei Rekordmeister Bayern München unter Julian Nagelsmann. Er bringt Nelson Morgardo (36/zuletzt AS Monaco) und Erwin Bradasch (42/zuletzt CS Grevenmacher) als Co-Trainer mit nach Frankfurt.

Toppmöller galt als Wunschkandidat von Eintracht-Sport-Vorstand Markus Krösche (42). Am Ende konnten sich Frankfurter und Münchner einigen. (Quelle: Bild-Zeitung)