Bremsversagen? 74-jähriger Autofahrer kracht in Pkw und Lkw – Vier Verletzte

NOHFELDEN/NONNWEILER. Vier leicht Verletzte, die nach ambulanter Behandlung jeweils das Krankenhaus verlassen konnten, forderte am heutigen Samstag, 10.06.2023, laut Polizei Nordsaarland ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Nohfelden.

Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Rheinland-Pfalz befuhr gegen 11.10 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Ortseingang Nohfelden. Vor der dortigen schmalen Eisenbahnüberführung gewährte sie einem entgegenkommenden Lkw die Durchfahrt der Unterführung, weshalb sie anhielt.

Einige Zeit später, die Frau war schon am Anfahren, kollidierte ein nachfolgender 74-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis St. Wendel mit der linken hinteren Ecke des anfahrenden Pkw der Frau. In der Folge schleuderte der 74-Jährige noch gegen den ihm entgegenkommenden Lkw und streifte diesen linksseitig. Die 3 Insassen im Pkw der 59-Jährigen, eine 62-Jährige aus dem Landkreis St. Wendel und ein 59-Jähriger aus Rheinland-Pfalz wurden jeweils leicht verletzt, der 29-Jährige Lkw-Fahrer aus Saarbrücken blieb unverletzt. Da der vermutliche Unfallverursacher angab, dass die Bremsen seines Pkw versagten, stellten die unfallaufnehmenden Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland dessen Pkw auf Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwältin zur Vorbereitung eines technischen Gutachtens sicher.

Ein Sachverständiger muss nun klären, ob und wenn ja warum die Bremsen des sichergestellten Pkw versagten. Gegen den vermutlichen Unfallverursacher wird zunächst wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Der Fahrer des 16-Tonner-Lkw erhält eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige, da er verbotswidrig die Bahnhofstraße befuhr, obwohl die Durchfahrt auf Fahrzeuge bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen begrenzt ist.

Im Einsatz waren neben Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland noch zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Beide Pkw wurden bei dem Verkehrsunfall schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrfähig.