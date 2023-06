Führerscheine entzogen: Police Grand-Ducale stoppt Alkoholfahrten

ETTELBRÜCK/INGELDORF. Die Police Grand-Ducale meldet für die zurückliegende Nacht zwei Alkoholfahrten im Großherzogtum, bei denen den alkoholisierten Fahrern der Führerschein entzogen wurde.

In Ettelbrück versuchte ein Fahrer gegen 0.50 Uhr am heutigen Samstag, seinen PKW in eine Parklücke in der Avenue des Alliées einzuparken. Nach missglücktem Versuch wurde er von der Polizei, die gegenüber gerade dabei war, eine Verkehrskontrolle abzuhalten, ebenfalls kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der Fahrer betrunken war.

Während einer Geschwindigkeitskontrolle näherte sich um 3.20 Uhr auf der N7 in Ingeldorf ein Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit der Kontrollstelle. Dem Fahrer wurden klare Haltezeichen gegeben. Dieser missachtete jedoch diese Zeichen und fuhr weiter. Nach kurzer Verfolgung konnte das Fahrzeug angehalten werden. Der Fahrer wurde kontrolliert. Festgestellt wurde, dass auch er er dem Alkohol zugesprochen hatte. (Quelle: Police Grand-Ducale)