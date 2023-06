Naturpark Saar-Hunsrück: Sommer-Wildkräuter für die Hausapotheke

HERMESKEIL. Wildkräuter sind besonders wichtig für Menschen, Insekten und andere Tiere. Darauf weist der Naturpark Saar-Hunsrück hin.

Sie sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und bioaktiven Pflanzenstoffen und sind für Menschen in Form von Blüten, Blättern, Wurzeln etc., wie von Löwenzahn, Spitzwegerich und Co. besonders wertvoll und können ideal in der Küche und Hausapotheke verwendet werden. In den Sommermonaten, in denen Sonnenstunden hoch sind, haben zahlreiche Wildpflanzen ihre Hochsaison.

Die Blüten des Johanniskrauts können z. B. zu Johanniskrautöl verarbeitet werden, das gegen Verbrennungen helfen kann. Die nach Mandeln duftenden Mädesüßblüten und die Blüten der Linde sind hervorragend geeignet als Ergänzung für eine Teemischung gegen Erkältung. Ebenso haben die Blüten der Malven eine schleimlösende Eigenschaft bei Erkältungen. Auch die Brennnessel hat vitalisierende Eigenschaften aufgrund ihres hohen Vitamin C-, B1-Gehaltes und ihrer wertvollen Mineralien. Ihre Samen können z. B. bei Rheuma, Gicht oder leichter Blasenentzündung fördernd wirken. Der Löwenzahn, der reich an Vitamin A ist, regt die Verdauung an, und kann bei Völlegefühl oder Blähungen helfen und wirkt harntreibend. Gegen Husten kann Spitzwegereich helfen, der auch bei Insektenstichen lindernd wirken kann. Die kleine Braunelle ist bei Erkältungssymptomen und Verdauungsbeschwerden hilfreich. Harnreinigend, bei z. B. Durchfall, kann auch die wilde Möhre mit ihren schmackhaften und vitaminreichen Wurzeln sein.

Die Naturpark-Kräuter-Informationen ersetzen in keinem Fall einen Arztbesuch oder die Beratung durch eine Apotheke etc.

Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet zahlreiche geführte Wanderungen und Workshops rund um die Wildkräuter in ganzen Jahr an. Hier werden Infos z. B. zu den Erkennungsmerkmalen und Standorteigenschaften, für ein nachhaltiges Sammeln der Pflanzen, welche Inhaltsstoffe und heilkräftigenden Eigenschaften sie besitzen, wie sie kulinarisch weiterverarbeitet oder wie sie haltbar gemacht werden können, gegeben.

Informationen zum Naturpark: Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil, Tel. 06503/9214-0, www.naturpark.org und @naturparksaarhunsrueck. (Quelle: Naturpark Saar-Hunsrück e.V.)