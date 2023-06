“Offensivstärke und Durchsetzungsvermögen”: SVE verpflichtet U19-Stürmer Maximilian Uhlig

TRIER. Nach Maxim Burghardt erhält auch U19-Spieler Maximilian Uhlig seinen ersten Vertrag. Der 19-jährige Offensivspieler unterschreibt für zwei Jahre.

„Ich freue mich sehr, meinen ersten Vertrag unterschrieben zu haben. Ich bin vor zwei Jahren zur Eintracht gewechselt und hatte immer das Ziel, in den Kader der ersten Mannschaft übernommen zu werden. Jetzt blicke ich voller Vorfreude auf die neue Saison“, freut sich Maximilian Uhlig über seinen ersten Vertrag bei Eintracht-Trier.

Der Angreifer spielt seit 2021 beim SVE. Vor seinem Wechsel zur Eintracht spielte Maximilian für den JFV Wittlich. Für die U19 des SVE lief er in insgesamt 13 Spielen auf, bei denen er vier Tore erzielen konnte. In der vergangenen Saison konnte Uhlig ebenfalls Erfahrung in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest sammeln.

„In den letzten beiden Jahren hat sich Maximilian stetig verbessert. Seine Offensivstärke und sein Durchsetzungsvermögen hat er letzte Saison in der U19-Bundesliga mehrfach gegen starke Gegner unter Beweis gestellt. Die nächsten zwei Jahre werden wir seine Entwicklung fördern“, so Eintracht-Teammanager Stefan Fleck zur Verpflichtung von Maximilian Uhlig.

Uhlig erhält die Rückennummer 42 und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2025. (Quelle: SV Eintracht-Trier 05 e.V.)