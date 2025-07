RLP: Hausschuh klemmt sich unter Pedale – PKW kracht ungebremst in Hauswand

Während der Fahrt verliert eine Frau offenbar ihren Hausschuh. Er klemmt sich so unter die Pedale, dass sie nicht mehr bremsen kann.

UDENHEIM. Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Udenheim (Landkreis Alzey-Worms) schwer verletzt worden. Vermutlicher Unfallauslöser sei ihr mangelhaftes Schuhwerk gewesen, teilte die Polizei mit.

Demnach trug die Frau Hausschuhe. Während der Fahrt habe sie einen Hausschuh verloren, dieser habe sich so unter die Pedale geklemmt, dass sie nicht mehr bremsen konnte. Die Frau habe noch ein anderes Auto überholen können, sei dann aber ungebremst in eine Hauswand gekracht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro. (Quelle: dpa)